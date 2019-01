Teodorovici: Suntem pregatiti sa lucram in ritm sustinut, pentru a avea un acord privind viitorul buget al UE pana la finele anului

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pregatita sa lucreze intr-un ritm sustinut in cadrul negocierilor privind viitorul buget european pentru perioada 2021-2027, astfel incat sa existe un acord pana la sfarsitul acestui an, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit unui comunicat al ministerului, remis,…

- O serie de firme practica un sistem de transfer al profiturilor catre companiile-mama iar in Romania raporteaza "an de an" profituri mici, a acuzat miercuri liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, comentand noile taxe anunțate in urma cu o zi de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și-a dat demisia din Guvernul Dancila.Decizia vine dupa o discutie aprinsa pe care a avut-o în cursul zilei de vineri cu mai multi colegi de Guvern, anunta Realitatea TV. Victor Negrescu ar fi demisionat, de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca proiectul legii bugetului de stat este aproape de finalizare, dar ca mai trebuie sa aiba loc o discutie privind finantarea autoritatilor locale si sa fie aprobate o serie de memorandumuri in Guvern. "Proiectul legii bugetului de stat este aproape…

- "Intenția guvernului Dancila de a majora salariul minim de la 1 noiembrie, in nici 10 zile, demonstreaza ca premierul și ministrul Muncii nu au cunoștințe economice nici macar de nivelul unui elev de clasa a XI-a și iși bat joc de mediul de afaceri. Tineretul Național Liberal cere guvernului sa renunțe…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat marti, la Luxemburg, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, unde a subliniat ca "Romania este implicata activ in negocierile privind...