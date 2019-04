Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International este si trebuie sa ramana o institutie bazata pe cote si suntem pregatiti sa sprijinim chiar o marire a acestora, in conditiile in care Uniunea Europeana este deschisa pentru dublarea cel putin a Noilor Acorduri de Imprumut (NAB), a declarat, vineri, la Washington, ministrul…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, se afla in perioada 10 – 15 aprilie intr-o vizita oficiala la Washington pentru a participa la Reuniunea de Primavara a Bancii Mondiale (BM) si a Fondului Monetar International (FMI).

- Departamentului de Stat anunța printr-un comunicat ca in cadrul discutiilor de la Washington, dintre secretarul de Stat american, Mike Pompeo, și ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, fiind abordate teme precum cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, provocarile cu care se confrunta…

- Peste 1.500 de zboruri au avut intarzieri cuprinse intre 45 si 180 de minute, in primele doua luni ale sezonului de iarna, dintre acestea 1.173 fiind curse internationale cu plecare din si inspre Romania, arata datele publicate de Flight Refund. Totodată, în decembrie 2018 şi ianuarie…

- Senatorul Serban Nicolae, initiatorul unei propuneri legislative privind repatrierea rezervelor de aur ale BNR, considera ca Romania isi poate permite, in prezent, ‘sa-si tina rezerva de aur in propriul teritoriu’, pentru ca are o crestere economica sustenabila si o inflatie tinuta sub control. ‘E o…

- La nivel de CEO de banca si ministru de Finante. Nu a fost stabilita o noua data de intalnire, spun surse din mediul financiar bancar. Sedinta convocata miercuri de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, cu ARB s-a terminat fara ca ministrul sa spuna ceva concret in privinta OUG 114. Dupa cateva…

- Statul ar putea renunta la taxarea unor active financiare ale bancilor, precum titluri de stat sau finantarile pentru economie, a anuntat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a subliniat, totodata, ca isi doreste mult ca bancile sa fie parteneri reali in economie si sa-si…

- Asociația Municipiilor din Romania, reunita marți la sediul din București inainte de intalnirea cu ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, pe tema proiectului de buget, iși menține punctul de vedere cu privire la finanțarea bugetelor locale din intreg impozitul pe venit, argumentand prin faptul…