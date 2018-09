Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, ce parere are despre faptul ca multi oameni de afaceri se plang de abordarea ANAF si a spus ca ”pana la finalul anului lucrile se vor schimba”. ”Statul, fata de primariile care sunt in situatii dificile, vine si le mai tranteste una: le blocheaza…

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, ca, dupa intrarea in vigoare a noilor reglementari privind insolvența, la nivelul ANAF va fi stabilita o procedura prin care statul va transforma creanțele la companii in acțiuni.Citește și: SURSE Euractiv - Socialiștii europeni,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a anuntat marti seara ca din „zona gri” a insolventelor statul poate recupera 63 miliarde de lei, suma de cinci ori mai mare decat cea pe care o anuntase spre sfarsitul lunii iulie. Legea actuala protejeaza firmele aflate in insolventa de executarea silita. Oficialul…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri va deschide din ce in ce mai greu programul de fonduri nerambursabile pentru mici afaceri, din cauza capacitații administrative limitate, pe masura ce se vor suprapune etape ale edițiilor mai vechi, a declarat, luni, Florin Jianu, inițiatorul schemei de finanțare…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține ca președintele Klaus Iohannis nu va beneficia de amnistie fiscala, iar o alta categorie de obligații fiscale care nu vor intra sub incidența acestei legi va fi ceva privind firmele aflate in insolvența.Referitor la Klaus Iohannis, Eugen Teodorovici…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca ii trimite o solicitare presedintelui ANAF, Ionut Misa, sa ii spuna ce actiuni au fost intreprinse in privinta locuintei pierdute in instanta de sotii Iohannis si, in cazul in care nu ii va raspunde in cursul zilei de vineri, acesta nu va mai avea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a cerut ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul unui eveniment public, sa propuna autoritatilor din tara sa ridicarea vizelor pentru romanii care calatoresc in interes de afaceri.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, vineri la Bistrița, ca ANAF a demarat o acțiune de recuperare a sumei incasata drept chirie de pe urma unui imobil pe care președintele Klaus Iohannis l-a pierdut in instanța. Ministrul a mai afirmat ca președintele țarii ar trebui sa plateasca imediat…