Teodorovici spune ca puterea de cumparare a populatiei a inregistrat un ritm aproape dublu de crestere

- Masurile economice adoptate de Guvernul Romaniei au continuat sa fie principalul motor al cresterii economice, astfel ca puterea de cumparare a populatiei a inregistrat un ritm aproape dublu de crestere, atingand un nivel de 12,4%, a declarat ministrul

- Economia țarii a fost mereu in creștere cand Partidul Social Democrat a fost la guvernare, iar aceasta este dovada clara a faptului ca PSD știe sa guverneze pentru romani și are forța necesara pentru a schimba in bine viața cetațenilor. In ultimii 2 ani de guvernare PSD, Romania a avut cea mai mare…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri seara ca va analiza cu atentie proiectele de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, adoptate de Camera Deputatilor, si a reafirmat ca Romania trebuie sa reia urgent procesul de reforma. Avem cunostinta despre votul asupra Codurilor penale revizuite,…

- Ministerul Finantelor a incasat joi fonduri in valoare de 3 miliarde de euro aferente emisiunii de euroobligatiuni lansate in 27 martie pe pietele internationale iar suma va consolida rezerva existenta in Trezoreria Statului la un nivel care acopera peste 7 luni din necesarul de finantare al anului…

- Fitch Ratings a imbunatatit, de la "negativa" la "stabila", perspectiva de rating atribuita primelor doua banci din Romania, Banca Comerciala Romana SA (BCR) si BRD-Groupe Societe Generale SA (BRD), si a confirmat la "BBB plus" ratingurile lor pe termen lung. Decizia vine…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat miercuri 3 miliarde de euro in urma lansarii unor noi serii de obligatiuni in programul-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes". Suma aferenta emisiunii va fi utilizata pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea si rambursarea…

- Modificarile la Ordonanta 114 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, trebuie facute obligatoriu pana la finele lunii martie, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Modificările pe 114 trebuie făcute obligatoriu…