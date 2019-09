Teodorovici spune că proiectele pe care le-a depus la Parlament vor fi adoptate la începutul lunii octombrie "Este un numar foarte mare de acte normative si as vrea sa fac cateva mentiuni. A fost un pachet de acte normative pentru care a mai fost nevoie de anumite discutii, de anumite clarificari, fapt pentru care s-a depasit, sa spunem, termenul care pentru guvern exista in acea lege de abilitare, pentru ca guvernul sa poata emite ordonante simple, fapt pentru care s-a ales aceasta cale, a Parlamentului. S-au depus de mine, personal, ca senator, nu pentru a-mi asuma vreo munca a administratiei, asa cum s-a sus. Nu. Este munca Ministerului de Finante si a altor ministere care au avizat aceste acte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

