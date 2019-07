Teodorovici spune ca pensiile speciale vor fi incluse intr-un pachet de masuri corelat cu rectificarea bugetara

Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile speciale vor fi incluse intr-un pachet de masuri privind modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, care va fi discutat in prealabil in Guvern si Coalitie, a declarat, miercuri seara, ministrul de resort, Eugen Teodorovici. "Partea de pensii speciale este una dintre masurile pe…

- "Klaus Iohannis a avut mereu din partea Guvernului asigurari ca legea pensiilor trebuie aplicata din foarte multe motive. Ma bucur ca a ajuns la aceasta concluzie ca pensiile sunt mici si trebuie crescute. Noi am prins pentru acest an sumele necesare in buget. Clar aceasta lege se va aplica si Guvernele…

- Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu spune ca nu este normal sa existe pensii speciale de peste 10.000 de lei si a precizat ca ideea impozitarii acestora este buna, atata timp cat nu sunt afectate pensiile bazate pe contributivitate. Fostul ministru al Muncii a spus ca, in opinia…

- Cum funcționeaza sistemul de pensii astazi in Romania și de ce exista aceste diferențe foarte mari intre pensii? Un magistrat sau politician incaseaza in medie 15.000 de lei pensie, iar un medic sau profesor 1.500 de lei deși cotizeaza la fel. Claudiu Nasui: Asta se intampla pentru ca avem mai multe…

- Senatorii PSD și ALDE nu au fost in sala in numar destul de mare incat legea pensiilor sa treaca la vot. Insa, aleșii puterii au fost prezenți in sala pentru a se asigura ca pensiile speciale nu sunt abrogate, așa cum cerea un proiect supus la vot la scurt timp dupa ce legea pensiilor a picat. Senatorul…