- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a sustinut vineri ca OUG 114 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare ar putea fi modificata, daca exista argumente rezonabile, insa nu a dorit sa anticipeze acum o astfel de modificare.Discutiile…

- UPDATE – Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a sustinut vineri ca OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare ar putea fi modificata, daca exista ‘argumente rezonabile’, insa nu a dorit sa anticipeze acum o astfel de modificare.…

