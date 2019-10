Teodorovici spune ca majorarea salariilor cu 100 de lei s-ar putea regasi in reducerea contributiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a explicat ca reducerea de contributii va aduce suficienti bani pentru majorarea salariilor cu 100 de lei, asa cum a anuntat. "Doamna Dancila a spus ca noi am avut ca promisiune in programul de guvernare majorarea salariului cu 100 de lei. Facem hotarare, avizam in ministere…

- "Speram ca guv. nu va modifica legislatia electorala si legile justitiei" Instantaneu de la prezentarea manifestului electoral al UDMR Foto: Arhiva. Uniunea Democrata Maghiara din România asteapta de la urmatorul guvern al României adoptarea unor masuri urgente…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii cere premierului Viorica Dancila sa nu mai faca nicio propunere de comisar european fara consultarea sefului statului si a Parlamentului, in contextul respingerii in Comisia juridica a PE a candidaturii Rovanei Plumb. "Propunerea Guvernului condus de Viorica Vasilica…

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb - respinsa joi de Comisia juridica din Parlsmentul European - a facut Romania de rusine in Europa.si cere premierului sa nu mai faca nicio alta nominalizare…

- "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentata atunci cand trece o motiune de cenzura, pentru ca s-ar putea ca dintre ministrii pe care eu ii propun, unii sa nu fie de acord cu aceste…