Guvernul are in vedere construirea spitalului regional de urgenta de la Constanta ca un obiectiv spitalicesc cu "un caracter atat public, cat si militar", dupa modelul aplicat de MApN in cazul achizitiei unor echipamente, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.



"Rolul meu in aceasta discutie (...) este acela de a sustine in mod, sa spunem asa financiar, partea de cofinantare pentru a completa bugetele necesare acestor spitale regionale, (...) pentru a asigura derularea prin alte metode, s-a dat exemplul aici unor implementari in sistem parteneriat public-privat…