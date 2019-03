Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici recunoaste ca nu a mai asteptat ca Banca Centrala Europeana sa dea un aviz asupra modificarilor pe care Guvernul le-a propus pentru Ordonanta 114 si pe care le-a si adoptat, vineri. „Eu am spus ca am informat”, a precizat ministrul. „Avem avizul BNR, a fost consultare cu actorii. A fost informata Banca Centrala Europeana, care am vazut ca nu a dat un aviz. Eu am spus ca am informat aceasta Banca Centrala, dar avand in vedere ca nu dorim sa taxam bancile si ca avem avizul BNR, stim ca si avizul de la BCE va fi unul favorabil”, a declarat Eugen Teodorovici,…