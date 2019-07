Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Iasi are trei noi medii de 10 la examenul de bacalaureat in urma contestatiilor, ajungand astfel la 16, ceea ce plaseaza Iasul pe primul loc pe tara dupa Capitala. Urmeaza judetele Cluj si Constanta cu cate 15 medii de 10 fiecare. De asemenea, in urma rezolvarii contestatiilor, inca 67 de elevi…

- Rezultatele sesiunii de baza a examenului de bacalaureat 2019, anunțate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii: 11 658 de candidați din 17 164 admiși (inclusiv restanțieri din sesiunile anterioare) pot fi considerați absolvenți ai liceelor cu acte in regula. Rata promovabilitații (67,92%) e…

- ■ pentru ca de la Minister s-au primit cu 4 clase mai putin decit s-a cerut, s-a revenit cu o noua adresa ■ abia dupa raspunsul final se va trece la repartizarea planului de scolarizare pe institutii de invatamint ■ Ministerul Educatiei si Cercetarii a comunicat Inspectoratului Scolar al Judetului Neamt…

- Rapperul Stormzy ar trebui sa-l inlocuiasca pe Mozart in programa scolara din Marea Britanie, ca parte dintr-o ''transformare urgenta'' a curriculumului din acest domeniu, care sa integreze stiluri muzicale precum grime si hip-hop, sugereaza un studiu britanic preluat miercuri de Press Association.…

- Dupa ce luni a semnat un ordin prin care a schimbat data de susținere a probelor vocaționale de admitere la liceu, cu doua zile inainte ca acestea sa se desfașoare, marți la amiaza, Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, s-a razgandit și a anulat respectivul document.Astfel, ramane in vigoare ...

- Sindicalistii spun ca, prin acest document, Ministerul Educatiei amana cu circa o luna desfasurarea probelor de aptitudini, care se vor organiza cu doar cateva zile inainte de probele de la Evaluarea Nationala. De asemenea, prin acelasi act, se amana pana la 30 mai si afisarea locurilor disponibile…

- Elevii clasei a II-a susțin, incepand de marți, probele scrise la limba romana și limba materna din cadrul evaluarii naționale, testele fiind de 30 de minute. Probele la limba romana (citire) și la matematica vor fi susținute in zilele de miercuri, respectiv joi, potrivit Mediafax.Peste 550.000…

- Se pregatesc modificari importante pentru firmele din Romania! Registrului Comertului s-ar putea schimba din temelii. Ministerul Justitiei a propus un proiect de lege care modifica regulile de functionare ale institutiei si aduce si obligatii noi pentru administratorii firmelor. Formalitatile administrative…