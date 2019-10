Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Gorj a fost intrebat, vineri, intr-o conferința de presa, din nou despre inițiativa legislativa care a primit, saptamana trecuta, aviz pozitiv in cadrul Comisiei de Munca din Camera Deputatilor. Mihai Weber spera ca deputatul PNL Dan Vilceanu iși va asuma modificarile aduse,…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) verifica averea Rovanei Plumb, verificarile fiind declanșate anterior scandalului din Parlamentului European privind funcția de comisar european, Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a decis, luni, prin vot, ca Rovana Plumb și Laszlo…

- In context, el a facut un apel separat la presedintele Comisiei speciale pentru legile electorale, care este parlamentar ALDE, sa reia discutiile pe marginea acestui proiect in cadrul lucrarilor comisiei care trebuie "deblocate" si unde PSD nu are majoritate."In urma sedintei de astazi…

- Indemnizații mai mari pentru veteranii de razboi/ Violeta Raduț: “O masura a carei necesitate nu poate fi contestata” in Politic / on 05/09/2019 at 09:34 / Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede majorarea indemnizatiilor si…

- „PMP face apel catre PNL, USR, ALDE, PRO Romania si UDMR sa sustina demersul nostru prin care cerem ca in Parlament sa se dezbata proiectele de lege pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Avem un proiect de lege adoptat de Senat, o initiativa a PMP, dar in Parlament mai exista patru…

- Pro Romania face un salt politic in Camera Deputaților, dupa ce a ajuns al patrulea grup ca numar de membri. Daca in sesiunea trecuta cei mai mulți deputați Pro Romania au fost exilați de PSD in comisia pentru drepturile omului, considerata locul unde ajung „proscrișii” din Parlament, acum Pro Romania…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat marti, in unanimitate, raport pentru respingerea legii amnistiei si gratierii.Legea ajunge in plenul Camerei Deputatilor, la votul final, transmite stiripesurse.roProiectul de lege privind amnistia si gratierea a fost initiat in 2017 de Florin Iordache…

