Teodorovici, schimbări în PSD: Să nu ne ferim să spunem! Asta sperie! Presedintele executiv al social-democratilor, Eugen Teodorovici, a afirmat, vineri, la Bistrita, ca "nu strica" in PSD un aer "mai nou, nu de #rezist, de #insist". El a participat la conferinta de alegeri a PSD Bistrita-Nasaud. "Trebuie sa ne schimbam" "Trebuie sa ne schimbam" "Nu strica sa lasam si un pic asa, nu neaparat de rebeliune, un pic de aer mai nou. Nu de #rezist, de #insist. Trebuie sa intelegem ca trebuie sa insistam in a continua lucrurile bune, in a face lucruri bune pentru aceasta tara. A rezista nu este vreo mare onoare. Din pacate, au rezistat foarte multi si in mod nejustificat. Dar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

