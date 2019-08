Stiri pe aceeasi tema

- Teodorovici promite o rectificare pozitiva. Toate ministerele vor primi sumele necesare pentru investitii. Ministrul finantelor, Eugen Orlando Teodorovici, a declarat, luni, ca rectificarea bugetara va fi pozitiva si toate ministerele care au de facut investitii vor primi sumele necesare. De asemenea,…

- Autoritatile si-au planificat sa aprobe rectificarea de buget in aceasta saptamana, a afimat luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, intr-un interviu pentru Radio Romania Actualitati. Ministrul de resort a precizat, în context, că lucrurile sunt clarificate şi au mai rămas…

- "Da, e important de spus ca fata de ceea ce a aparut in spatiul public zilele trecute, pot sa spun asa, intr-un singur cuvant ca va fi o rectificare speram noi pozitiva, adica toate ministerele, cele care au planificate masuri importante de investitii si nu numai, vor primi toate sumele necesare…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat joi ca rectificarea bugetara nu va mai avea loc pe 31 iulie, data vehiculata pana acum de Guvern, ci va fi amanata, cel mai probabil cu o saptamana. "Mai sunt cateva lucruri de incheiat. Aprobarea ei in Guvern tine de pasul de trecut cu CSAT.…

- Rectificarea bugetara va include o serie de masuri de restructurare a aparatului de stat, la nivel de secretari de stat și cabinetele acestora, dar procesul de analiza a funcționarilor se va prelungi și in august, a anunțat, marți ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.La rectificare miniștrii…

- Cu o gaura în buget de 7 miliarde de lei, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ar vrea sa-și convinga colegii de partid sa fie de acord cu o serie de „masuri de austeritate”. Marian Oprișan nu pare prea încântat de idee. „Eu n-am auzit de austeritate pâna…

- O intalnire intre premierul Viorica Dancila, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si primarii unor localitati va avea loc miercurea viitoare, la sediul Guvernului. Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat marti, dupa intalnirea pe care a avut-o la Guvern cu premierul Viorica Dancila si ministrul…

- Potrivit Realitatea TV, prim-ministrul Viorica Dancila are o intalnire de lucru cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, și cu primarii de sectoare. Intalnirea va avea loc astazi, la ora 11.30, și va participa și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Intrevederea are loc in contextul in care…