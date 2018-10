Teodorovici: România, pe ultimul loc în Europa. Pericolul pentru siguranța națională Teodorovici a explicat de ce am ajuns in aceasta situație. "In Romania avem cea mai mare neincasare de TVA din Europa. Clasa politica din romania de dupa '89 este cea care se face vinovata, faptul ca a permis intrarea in sistem a unora care nu au ce sa caute in administrație. Și apoi ne intrebam de ce e așa slaba administrația. O administrație slaba este un pericol pentru siguranța naționala pentru ca, pe langa faptul ca ai oameni care nu iți aduc soluții la probleme, ai oameni care blocheaza și care nu acționeaza proactiv pentru a sprijini economia. Un exemplu a fost legea insolvenței. Cate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

