Romania a reusit miercuri sa iasa pe pietele externe cu un volum foarte mare de titluri de stat in euro, cu randamente si termene diferite, cel mai mare fiind pe 30 de ani, ceea ce inseamna increderea investitorilor in aceasta tara, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.



"Am decis sa ne finantam, cum fac si alte state normale, adica sa ma imprumut pentru ce am nevoie in acest an in primul semestru, dupa care sa incep sa ma imprumut daca doresc din piata si costurile imi convin ca si Minister de Finante pentru anul care urmeaza. Asa este logica in orice Minister de Finante…