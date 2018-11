Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu o criza acuta de forta de munca, iar o eventuala functie de stabilizare macroeconomica trebuie sa aiba ca principal scop sprijinul financiar pentru actiuni de incurajare a intoarcerii fortei de munca in tarile de origine, scrie marti seara ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,…

- "PSD ne intoarce in timp si, pe mai multe voci, cere limitarea dreptului romanilor de a munci in strainatate. Atat intelege acest partid din spiritul european dupa 11 ani de la aderare: sa lege cetatenii cu lanturi de cetate, in loc sa le ofere conditiile pentru a ramane. Sa nu mai plece in cautarea…

- "Nu am pus, nu pun si nici nu voi pune vreodata in discutie cele patru libertati fundamentale pe care se bazeaza Uniunea Europeana: libera circulatie a persoanelor, a marfurilor, a serviciilor si a capitalurilor. Dar daca o problema nu este discutata la nivel european, toate celelalte state membre…

- Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu afirma ca priveste cu ingrijorare declaratiile ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, cu privire la limitarea dreptului la munca al romanilor in UE, sustinand ca nu s-a discutat despre asa ceva in partid. "Ca roman si om de…

- Iata care este mesajul transmis de catre ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici: "In legatura cu declaratiile facute astazi la dezbaterea care a avut ca subiect principal criza fortei de munca, nu pot sa nu remarc evaluarile nejustificate fara preocuparea de a ințelege mesajul in…

- Ministrul Finantelor a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra UE, in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc ”in veci”. PNL cere premierului Viorica Dancila…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, i-a cerut, marți, premierului Viorica Dancila sa-l demita pe ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, dar și sa se delimiteze public de propunerea acestuia de introducere a unui permis de munca cu timp limitat in Uniunea Europeana.”Propunerea…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, i-a cerut, marti, premierului Viorica Dancila sa-l demita pe ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, dar si sa se delimiteze public de propunerea acestuia de introducere a unui permis de munca cu timp limitat in Uniunea Europeana.