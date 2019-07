Teodorovici, replică pentru Ponta și Tăriceanu: PSD trebuie să aibă candidat propriu la prezidențiale PSD trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, a declarat luni presedintele executiv al partidului, Eugen Teodorovici, care și-a anunțat de altfel intenția de a se înscrie în cursa pentru desemnarea candidatului.



&"PSD trebuie sa aiba un candidat propriu. Asta este punctul meu de vedere, este un partid mare, este un partid care de 15 ani nu a mai dat un presedinte al României si ar trebui justificat foarte bine daca ar fi o alta propunere, nu din PSD. Dar în mod normal toti din PSD doresc ca PSD sa aiba un candidat propriu la prezidentiale'',… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

