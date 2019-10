Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, luni, ca in sedinta de Guvern de vineri se va adopta o hotarare prin care se vor aloca 1,4 miliarde de lei pentru functionarea UAT-urilor (unitați administrativ-teritoriale, n.

- "Este o alocare de fonduri in baza Ordonantei 12, care se refera la rectificarea bugetara catre UAT -uri. Sunt cele 1,4 miliarde de lei pe care le-am mentionat de mai multe ori si care se distribuie catre UAT-urile din Romania. Nu este o rectificare, este o hotarare de guvern care va avea o anexa…

- In actualul exercitiu financiar comunitar, care se intinde pe perioada 2014-2020, Romania a atras, pana in prezent, 9,74 miliarde de euro, dintr-o alocare totala de 31 miliarde de euro. Asta face ca rata de...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca el este cel care a propus ca proiectele de acte normative privind rectificarea bugetara sa fie incluse pe agenda de lucru a sedintei de Guvern de luni si a precizat ca nu exista nicio modificare fata de ce a fost postat pe site-ul ministerului.…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a avizat, marti, propunerile de rectificare bugetara pentru institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale. "In finalul sedintei, s-au avizat propunerile de rectificare bugetara pentru institutiile cu atributii in domeniul securitatii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat joi ca nu mai este timp pentru ca rectificarea bugetara sa fie aprobata la 31 iulie, asa cum era planificat, astfel ca Executivul ar putea aproba aceasta masura o saptamana mai tarziu, conform agerpres.ro. El a fost prezent la lansarea Cartei…

