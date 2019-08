Teodorovici, reacție, după ieșirea ALDE de la guvernare: Da' muieți-s posmagii? "Da' muieți-s posmagii? Pare ca unii s-au lasat inspirați de povestea lui Creanga cu omul cel leneș și o aduc in politica din zilele noastre prin personajul ALDE. Ca de, cat muieți-s posmagii la putere, stau acolo cu placere....cat muieți-s in opoziție, de graba schimb macazul și repede sar parleazul. Iar acum, spre final de an electoral, ce sa vezi? Mai toate partidele, cu mic cu mare, fug de putere și de guvernare ca dracul de tamaie și aleg bucuroase calea neprihanitei opoziții datatoare de speranțe la voturi multe. Alde Iohannis, alde Barna, alde Ponta și alții, bucuroși de oaspeți?", a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

