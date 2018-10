Teodorovici, reacţie după afirmaţiile lui Siegfried Mureşan: Nimic adevărat "Domnul europarlamentar roman a facut o serie de amendamente pe care le prezinta in Parlamentul European, si nu in alta parte. Din pacate, din ce am vorbit si cu colegii de la Bruxelles, au fost amendamente facute totusi in mod chiar si eronat, vizand alte linii de buget decat ar fi fost normal. Nu s-a decis nimic. Se va decide nu in noiembrie, ci ulterior la nivel de Parlament European. Romania nu a propus nicio taiere. Din contra, colegii din diferite structuri, atat de la Bucuresti, cat si la nivelul Bruxelles-ului, si nu numai, au facut propuneri de majorare, astfel incat fermierii romani… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

