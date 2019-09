Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti, la Giurgiu, cu prilejul lansarii campaniei nationale impotriva contrabandei, ca va manifesta toleranta zero fata de tot ceea ce inseamna evaziune fiscala, va sustine lupta impotriva contrabandei cu tigari, el punctand ca acest obiectiv…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti, la Giurgiu, cu prilejul lansarii campaniei nationale impotriva contrabandei, ca va manifesta toleranta zero fata de tot ceea ce inseamna evaziune fiscala, va sustine lupta impotriva contrabandei cu tigari, el punctand ca acest obiectiv…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut, joi, presedintelui Klaus Iohannis, sa nu mai blocheze Executivul si sa semneze remanierea trimisa, in urma cu o zi. "Fac inca o data apel catre presedintele Iohannis sa lase deoparte jocurile politice si sa renunte la blocarea Guvernului pentru a nu periclita functionarea…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, la Palatul Victoria, cu privire la subiectul condiționarii gratuitați calatoriei cu trenul pentru studenți de rezultate de la școala, ca va lua masuri și cu privire la calatoriile gratuite cu trenul de care beneficiaza parlamentarii.…

- Potrivit analizelor Ministerului de Finante (MF), deficitul bugetar al Romaniei are valoarea de 0,5% din PIB, nu de 4,5% conform studiului Eurostat. MF a comunicat ca diferenta procentuala este cauzata de modalitatea de calcul diferita si ca datele Eurostat nu pot explica valorile anuale.„Este…

- "Nu stiu daca la Interne va avea loc remanierea pana la urma, fiindca in partea cealalta (n.r. - la MAE) este o decizie a ALDE. In cazul Ministerului de Interne eu cred ca decizia finala nu este luata. Exista foarte multe argumente sa nu schimbi ministrul de Interne in momentul acesta, fie si pentru…

- Grigorii Karamalak, cunoscut in lumea interlopa drept „Bulgarul”, care de 20 de ani nu se poate intoarce in Republica Moldova, s-a expus de la Moscova privind caracatița moștenita de moldoveni de la Plahotniuc.

- Eugen Teodorovici va avea, miercuri, de la ora 15:00, la sediul Ministerului de Finante, o intalnire cu primarii pentru a discuta despre bugetele autoritatilor locale. "Vom avea o intalnire cu toate cele patru structuri asociative si logica discutiei va fi aceeasi cu cea pe care am avut-o…