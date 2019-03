Teodorovici promite sa schimbe OUG 114 pana la sfarsitul lunii. Cum se va modifica "taxa pe lacomie"

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a anunțat, miercuri, ca Ministerul Finanțelor finalizeaza saptamana aceasta modificarile la OUG 114 fiscala,asupra reglementarilor referitoare la banci și Pilonului II de pensii. Ministrul a precizat ca spera ca pana la sfarșitul lunii va fi adoptata o noua ordonanța de urgența.„Noi,…

- Eugen Teodorovici a spus, miercuri, ca Ministerul Finantelor finalizeaza saptamana aceasta modificarile la OUG 114 fiscala, referitor la reglementarile bancilor si Pilonului II de pensii. „Noi, la Finante, saptamana aceasta, inchidem propunerea de modificare pe OUG 114, pe zona de banci si Pilon II.…

- Eugen Teodorovici a declarat mieruri seara la Antena 3 ca statul este slabit pe zi ce trece din cauza faptul ca nu exista dialog intre președintele Klaus Iohannis și Guvern, Parlament, cat și a protestelor pe care ministrului Finanțelor le-a catalogat ca fiind „inutile”. „Tot sper la un dialog normal…

- Reprezentantii companiilor care administreaza fondurile din Pilonul II de pensii s-au intalnit, marți, la Guvern, cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici si cu Darius Vacov, consilierul premierului. Discuții au avut și la Parlament cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat miercuri OUG 114, despre care a spus ca bulverseaza sistemul fiscal, si l-a taxat pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, despre care a spus ca greseste atunci cand sustine in continuare acest act normativ. UDMR nu sustine nici Ordonanta 7, pe justitie,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi depaseste in ultima perioada o parte din atributii, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in contextul declaratiei recente a economistului sef al BNR, Valentin Lazea, potrivit careia marea majoritate a societatilor de administrare…

- Deputatul USR Cristina Pruna a declarat, luni, in plenul Camerei Deputaților, la ora Guvernului, unde a fost invitat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ca prin OUG 114 va profita compania rusa Gazprom.„Prin OUG 114 am ajuns un importator de energie la preturi record, ati lovit in securitatea…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca a dat dispozitie ca MFP sa nu se imprumute in piata, el subliniind ca are toate sumele necesare in Trezorerie pentru finantare pe minimum sase luni. "Apropo de împrumut, ieri eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm…