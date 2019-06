"Restructurarea financiara, am promis si da, este o masura in care, la fel, eu cred foarte mult ca va fi de foarte mare ajutor in economie. Este un proiect de act normativ deja, s-a lucrat la acesta, o sa discutam si cu doamna presedinte (presedintele ANAF, Mirela Calugareanu - n. r.) acum sa vedem ce mai este de adus. Sunt mai multe variante. Au venit colegii cu fel de fel de propuneri foarte bune, interesante in acest sens. Noi am spus in luna mai ca vom iesi public sa prezentam proiectul, cel putin. Va trebui sa iesim, daca nu saptamana acesta, saptamana viitoare va trebui sa iesim sa prezentam…