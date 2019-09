Eugen Teodorovici a depus, in procedura de urgenta, la Senat un proiect de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu vireaza la timp contributiile care sunt retinute din salarii, pensii, asigurari sociale de sanatate, drepturi de autor si alte venituri. Initiativa legislativa a ministrului de Finante The post Teodorovici, proiect de lege scandalos: inchisoare pentru cei care nu platesc la timp contributiile la stat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .