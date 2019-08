Stiri pe aceeasi tema

- "Problema noastra nu este in exterior. Noi putem invinge orice fel de concurent. Si am spus-o mereu: PSD nicaieri in aceasta tara nu pierde o primarie decat daca nu isi da interesul sau, poate, daca doreste acest lucru. Eu nu cred acest lucru ca PSD nu are forta sa castige absolut tot ce inseamna...…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca se gandește la o eventuala venire a ProRomania la guvernare. Președintele executiv al social-democraților a criticat atacurile foștilor membri PSD la adresa partidului sau. El mai crede ca ALDE nu va ieși de la guvernare."Ma…

- In timp ce luați in considerare casa sau apartamentul in care dvs doriți sa traiți, exista o mare șansa ca aceasta sa va ofere un loc special amenajat pentru masina dvs precum un garaj. Dar, uneori, un garaj nu este o opțiune disponibila și exista doar un spațiu de parcare aflat in exterior. Problema…

- Dan Barna se declara impotriva pensiilor speciale. „Este o revolta in societate pe ideea ca pensia speciala este un lucru meritat. Nu este un lucru meritat, contributivitatea este un lucru meritat”, a spus Dan Barna luni seara la Digi24. Presedintele USR a afirmat ca acordarea unor…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sistemul de sanatate ceea ce lipseste este „calitatea umana”, subliniind ca daca ar fi efectuat un sondaj, un procent de aproape 100% din populatie va spune acelasi lucru. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri,…

- Presedintele organizatiei PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat vineri ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a propus, in sedinta Comitetului Executiv National, ca aceia care pierd functiile pentru care candideaza la congres sa plece si din functiile guvernamentale, propunere care nu a fost…

- Presedintele organizatiei PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat vineri ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a propus, in sedinta Comitetului Executiv National, ca aceia care pierd functiile pentru care candideaza la congres sa plece si din functiile guvernamentale, propunere care nu a fost…

- Ion Cristoiu spune ca fostul președinte Traian Basescu va avea o mare problema daca va fi declarat colaborator al Securitații, potrivit Mediafax:Ion Cristoiu: Doi, vor face ancheta sau nu vor face cu CNSAS? Monica Mihai: Probabil dupa aceasta emisiune s-ar putea sa...Ion Cristoiu:…