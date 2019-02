Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca are in vedere masuri de protectie a consumatorilor in cazul preturilor la case si masini care sunt exprimate in euro, Teodorovici a raspuns ca a discutat cu guvernatorul Mugur Isarescu despre acest subiect si ca acesta ar trebui clarificat, deoarece preturile in Romania sunt in lei. "Este…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, spune ca a discutat cu Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, despre faptul ca prețurile ar trebui sa fie exprimate in lei. O decizie ar urma sa aiba loc la urmatoare ședința a Consiliului de Supraveghere Macroprudențiala. „Este un lucru pe care l-am ridicat…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca a discutat cu guvernartorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu, pentru ca prețurile sa fie exprimate in lei și echivalentul in euro. O decizie in acest sens ar urma sa fie luata la urmatoarea ședința a Consiliului de Supraveghere Macroprudențiala.…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, spune ca a discutat cu Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, despre faptul ca prețurile ar trebui sa fie exprimate in lei. O decizie ar urma sa aiba loc la urmatoare ședința a Consiliului de Supraveghere Macroprudențiala, ...

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, va propune ca prețurile la case și mașini sa fie exprimate in lei și de abia dupa aceea și in euro, nu doar in euro, ca acum, a declarat acesta vineri, potrivit Hotnews.ro. Ministrul a discutat cu guvernatorul Mugur Isarescu despre faptul ca prețurile ar trebui…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, spune ca a discutat cu Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, despre faptul ca preturile ar trebui sa fie exprimate in lei. O decizie ar urma sa aiba loc la urmatoare sedinta a Consiliului de Supraveghere Macroprudentiala.

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, spune ca a discutat cu Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, despre faptul ca prețurile ar trebui sa fie exprimate in lei. O decizie ar urma sa aiba loc la urmatoare ședința a Consiliului de Supraveghere Macroprudențiala.

- Se anunta o intalnire cu scantei intre guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. La sediul BNR, cei doi vor discuta subiectele economice fierbinti ale inceputului de...