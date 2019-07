Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, participa marți, la Bruxelles, la prima reuniune a Consiliului Afacerilor Economice și Financiare (ECOFIN) din mandatul Președinției finlandeze a Consiliului UE, informeaza ministerul, conform Mediafax.Președinția se va concentra pe schimbarile…

- Consiliul pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) ar urma sa adopte vineri o decizie care sa permita Spaniei sa iasa din procedura aplicabila deficitelor excesive (PDE), a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care prezideaza la Luxemburg ultima reuniune ECOFIN pe perioada…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, va prezida vineri ultima reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) pe perioada Presedintiei romane a Consiliului UE, ce va avea loc la Lu...

- Deputatul PSD Violeta Radut a anuntat pe pagina personala de Facebook, faptul ca toti teleormanenii care au depus cererile de restituire a taxei auto si-au primit banii inapoi. Violeta Radut ii sfatuieste pe cei care au platit taxa si nu au facut demersurile pentru recuperarea banilor sa faca imediat…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, este pregatit sa adopte o taxa pe tranzactiile financiare la nivel national, daca alte tari nu sunt dispuse sa o introduca, a anuntat publicatia Der Spiegel, transmite Reuters. Germania si alte state membre ale UE incearca sa ajunga la un acord privind…

- Comisarul european Corina Crețu, candidat Pro Romania la europarlamentare, a transmis duminica, pe Facebook, ca ministrul PSD al Finanțelor, Eugen Teodorovici, minte atunci cand ii aduce acuzații.„Referitor la acuzațiile domnului Orlando Teodorovici aș dori sa fac urmatoarele precizari: la…

- "Sambata am fost la Iasi, orasul despre care Nicolae Iorga spunea in 1937 ca "este mai mult decat o ilustra capitala a Moldovei'. Am avut discutii foarte interesante si aplicate cu reprezentantii mediului de afaceri local care mi-au impartasit atat ideile, parerile si solutiile pe care le au pentru…