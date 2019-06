Teodorovici, președinte executiv PSD: Unii mai puţin am avut curaj să spunem asta "Dorim (schimbarea modului de conducere a PSD - n.r.) asta cu totii, unii poate mai putin am avut curaj sa spunem asta uneori, unii poate nu stim ce inseamna aceasta schimbare, unii spun ca isi doresc schimbarea doar ca sa fie o schimbare, dar este ceea ce doresc oamenii. E simplu, cobori in strada, mergi intre oameni si vezi exact ce doresc oamenii sa schimbam la acest partid, un partid care, sunt convins, va fi acel loc in care toti romanii se vor regasi", a afirmat Teodorovici. Intrebat in legatura cu eventuala candidatura a sa la prezidentiale, Eugen Teodorovici a spus: "Haideti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, dupa Congres, ca este un moment de rascruce in partid, precizand ca toata lumea doreste o schimbare, dar unii nu au avut curaj sa spuna, altii nu stiu ce inseamna acest lucru, iar "unii spun ca isi doresc schimbarea ca sa fie doar…

- PSD si-a ales conducerea in cadrul Congresului Extraordinar de astazi, la care sunt prezenti aproximativ 4.000 de delegati din toata tara. Potrivit rezultatelor parțiale, Viorica Dancila a fost aleasa președinte al PSD. Ea i-a surclasat pe Liviu Plesoianu, Șerban Nicolae si Ecaterina Andronescu. Potrivit…

- „Ca mulți dintre cei de aici, am fost cu PSD la bine și la greu. Am prins anii de glorie ai acestui partid, dar și anii lui de agonie. Din 1993 conduc organizația din Vrancea și pot sa spun ca am vazut și am trait multe. Am vazut guvernarea 92-96 cu Nicolae Vacaroiu, o guvernare care a adus stabilitate…

- Referitor la subiect, Marius Dunca, cel care si-a retras candidatura pentru pozitia de secretar general tot vineri, a afirmat ca pot aparea surprize in ceea ce priveste candidatii la functiile de conducere ale formatiunii. „Pana nu vedem ca delegatii pleaca de la Congres si clar care este rezultatul,…

- Patru candidaturi s-au inregistrat pentru functia de presedinte executiv al PSD. Ultimele anunturi au fost facute de Eugen Teodorovici, care vizeaza si candidatura la prezidentiale din partea PSD precum si deputatul Sorin Bota. SI-au anuntat deja candidatura, zilele trecute, ministrul Dezvoltarii Regionale,…

- Vicepremierul Daniel Suciu a confirmat pe Facebook ca va candida, la congresul din 29 iunie, pentru funcția de președinte executiv al PSD, spunand ca demersul sau are loc intr-un moment important pentru partid. Pentru aceeași funcția și-a anunțat candidatura și Daniel Florea, primarul sectorului…

- Liderii PSD s-au intrunit marți dimineața in ședința Biroului Permanent National, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Ședința a fost urmata de o intalnire cu parlamentarii social-democrați.

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerile de ministri interimari pe care i le-a inaintat deja, dupa ce seful statului a respins remanierea in forma propusa de Executiv, care viza noi ministri la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru…