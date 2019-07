Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania, Petrisor Laurentiu Tuca, a declarat ca la intalnirea de la Guvern s-a stabilit ca sistemul de acordare a burselor sa nu sufere modificari, iar marti urmeaza sa aiba loc o noua intrevedere pentru a se discuta pe tema gratuitatilor…

- Presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania, Petrisor Laurentiu Tuca, a declarat ca la intalnirea de la Guvern s-a stabilit ca sistemul de acordare a burselor sa nu sufere modificari, iar marti urmeaza sa aiba loc o noua intrevedere pentru a se discuta pe tema gratuitatilor…

- "Tinand cont de declaratiile publice ale domnului ministru facute pana acum, dar mai ales de faptul ca, in ultima perioada, au fost numeroase tentative ale domniei sale de a schimba din mers obligatiile pe care a promis ca le respecta, in numele comunitatii Sectorului 3 va adresam public urmatoarea…

- 'Tinand cont de declaratiile publice ale domnului ministru facute pana acum, dar mai ales de faptul ca, in ultima perioada, au fost numeroase tentative ale domniei sale de a schimba din mers obligatiile pe care a promis ca le respecta, in numele comunitatii Sectorului 3 va adresam public urmatoarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in legatura cu proiectul de restructurare la nivelul intreprinderilor care au pierderi, mentionand ca intentioneaza sa initieze discutii cu patronatele si cu asociatiile…

- Programul ‘Prima Casa’ va continua in noua forma, ‘O familie, o casa’, si dupa finalizarea discutiilor cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei va fi legiferat in Guvern, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. ‘A fost o discutie si saptamana trecuta la Banca Nationala…

- Ua dintre solutiile propuse este si aceea a unei restructurari financiare pentru companiile de stat si cele private. "In luna mai vom prezenta in mod public un pachet de masuri pentru mediul de afaceri, una dintre solutiile propuse este si aceea a acestei restructurari financiare, mai bine…

- E. Teodorovici: Guvernul are in plan o prima rectificare bugetara pozitiva Foto gov.ro Guvernul are în plan o prima rectificare bugetara pozitiva la finalul lunii iulie - anunta ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. El spune ca a cerut ANAF sa creasca gradul de colectare, pentru…