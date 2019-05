Teodorovici pregateste o amnistie fiscala cu discriminare? Ce se intampla cu cei care deja au platit CASS

Romanii care in perioada 2015-2017 au obtinut venituri sub nivelul salariului minim brut pe tara vor fi scutiti de la plata obligatorie a contributiei la sanatate (CASS), se arata intr-un proiect de OUG pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului de Finante.



Masura vine dupa ce foarte multi romani au primit in ultima perioada decizii de impunere de la ANAF, fiind obligati sa plateasca CASS pentru venituri foarte mici.



In proiectul de ordonanta nu este specificat si ce se intampla cu cei care, in urma deciziilor de impunere, au achitat deja contributia de sanatate. Isi…