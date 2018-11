Stiri pe aceeasi tema

- Dreptul de a munci in interiorul Uniunii Europene este castigat de toti romanii, iar problema deficitului de forta de munca in Romania, o problema reala, nu se rezolva prin limitarea unui drept castigat prin obtinerea calitatii de membru al UE, a declarat marti presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Ministrul Finantelor a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra UE, in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc ”in veci”. PNL cere premierului Viorica Dancila…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, i-a cerut, marți, premierului Viorica Dancila sa-l demita pe ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, dar și sa se delimiteze public de propunerea acestuia de introducere a unui permis de munca cu timp limitat in Uniunea Europeana.”Propunerea…

- Ministrul Sanatații se gandește la o soluție pentru ca medicii rezidenți sa ramana in țara. Sorina Pintea a discutat despre aceasta tema și cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Avand in vedere ca in spitalele din Romania exista un deficit de 15.000 de medici, Sorina Pintea a spus ca o soluție…

- Trebuie sa invațam la nivel european ca, cu cat o zona devine mai saraca, alta devine mai bogata, dar undeva lucrurile se rup, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul unei dezbateri la Palatul Parlamentului. "Eu am ridicat problema asta și la nivelul colegilor…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca le-a propus omologilor sai europeni introducerea unui singur permis de munca pentru toți europenii care lucreaza in strainatate. El susține ca in acest fel se va evita o eventuala „ruptura” intre diferite țari. „Trebuie sa invațam la nivel european…

- Doar 21% dintre bateriile vandute in Romania au fost reciclate in anul 2016, ceea ce plaseaza tara noastra pe ultimul loc in Uniunea Europeana la acest indicator, arata datele publicate luni de Eurostat, informeaza Agerpres.La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 44% dintre bateriile si acumulatorii…

- România a fost în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, țara cu cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre toate statele membre ale Uniunii Europene.Astfel, România a avut în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei…