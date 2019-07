"Nu va mai luati dupa ce spun cei din opozitie, care spuneau si anul trecut la fel despre deficitele de la inceput de an, s-a demonstrat foarte clar ca la finalul anului, politica noastra de a avea un deficit pe timpul anului liniar s-a demonstrat ca a fost o abordare corecta. Nu am depasit anul trecut ce ne-am angajat, la fel si in acest an. Este la cinci luni 1,4 deficitul si se va pastra ceea ce noi am spus in 2018 si anume 2,76", a spus Teodorovici, intrebat despre informatiile vehiculate de Opozitie, potrivit carora deficitul pe cinci luni ar fi foarte mare, similar cu cel din perioada…