Teodorovici: Peste 4.000 de posturi din administratie vor disparea. Cele mai multe vor fi de la ANAF

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici a anuntat sambata ca peste 4.000 de posturi din administratie vor disparea, implicit functii de conducere, iar MFP este cel care da primul acest exemplu, intrucat cele mai multe posturi vor disparea din Agentia Nationala de Administrare Fiscala, transmite…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminica seara ca in zilele urmatoare este posibil ca Guvernul sa anunte data de la care va creste salariul minim pe economie. "Vom vedea exact asta la nivel de Guvern, in urmatoarele zile vom anunta. Decizia se va lua in urmatoarele…

- Mai multe institutii publice din Alba anunța posturi vacante, la data de 14 octombrie 2018. Pentru ocuparea acestora se organizeaza concursuri in urmatoarea perioada. Pentru a participa la examen, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat marti la postul public de televiziune ca este "obligatoriu si de bun simt" o reforma a aparatului bugetar in perioada urmatoare, pentru ca ne dorim cu totii o administratie eficienta. "Ne dorim cu toţii o administraţie şi…

- Impozitul pe venit ar putea trece integral la nivelul comunitatilor locale, iar decizia va fi luata printr un act normativ inainte de a se finaliza bugetul pe anul 2019, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Camera Deputatilor, transmite Agerpres.roEste o masura pe…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, susține, in continuare, ca nu era nevoie de așteptarea unui aviz din partea Cosiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) pentru adoptarea rectificarii bugetare de catre Guvern, invocand trei decizii ale Curții Constituționale.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca va merge marti in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu o varianta modificata a rectificarii bugetare, in sensul ca Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Paza si Protectie si Serviciul de Telecomunicatii Speciale vor avea…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca in urmatoarele zile sau saptamani Guvernul va veni cu o procedura privind amnistia fiscala, dar ca aceasta n-ar mai trebui denumita amnistie fiscala, ci altfel, cel mai apropiat sens fiind cel de restructurare financiara.