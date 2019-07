Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului un pachet de masuri care va reglementa inclusiv situatia pensiilor speciale, menirea acestuia fiind de a asigura o mai eficienta cheltuire a banului public, a declarat, miercuri, la un post TV, Eugen Teodorovici.

- Prima rectificare bugetara din acest an va avea loc pe 31 iulie, iar pana atunci ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, trebuie sa vina cu o analiza referitoare la masurile pentru incadrarea in deficitul bugetar de 3%, au declarat joi surse politice pentru Agerpres. Printre acestea se regasesc impozitarea…

- Rectificarea bugetara va avea loc pe data de 31 iulie, iar pana atunci ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, trebuie sa vina cu o analiza referitoare la masurile pe care le va lua, astfel incat, pana la sfarsitul anului, sa se incadreze in deficitul bugetar de 3%, au declarat joi surse politice.…

- Consiliul General al Municipiului București s-a intrunit ieri pentru a discuta diminuarea bugetului Primariei Capitalei cu 608,5 milioane de lei, in condițiile in care Ministerul Finanțelor Publice a taiat 25% di...

- Pensiile speciale ale primarilor vor intra in vigoare din clipa in care Ordonanța de urgența data astazi va fi publicata in Monitorul Oficial și iși va produce efectele, spune Marius Budai, ministrul Muncii.Citește și: Radu Tudor, intrebare de 1000 de puncte pentru Rareș Bogdan: Sa ne spuna…

- Ministrul Muncii, Marius BUdai, sustine ca pensiile speciale care vor fi platite primarilor, in urma adoptarii de catre Guvern a Codului Administrativ, sunt o „reparatie” pentru cei care au acum pensii mici, iar impactul financiar al acestor pensii speciale nu este major.

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan, a avut, joi, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila, acesta declarand ca tema convorbirii a fost rectificarea bugetara ce urmeaza a fi facuta.Citește și: Liviu Pleșoianu s-a DEZLANȚUIT din cauza ochelarilor lui Gigel Știrbu: 'Oare oamenii cu…

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorivici a declarat sambata, pentru MEDIAFAX, ca nu s-a discutat despre inlocuirea președintelui ANAF, Mihaela Triculescu sau a consilierului pe probleme economice, Darius Valcov, in contextul informațiilor aparute in spațiul public."Va spun clar ca nu a discutat…