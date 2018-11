Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, nu intentioneaza sa demisioneze in urma polemicilor create de declaratia sa cu privire la limitarea permiselor de munca si considera ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, arunca in spatiul public o speculatie de ordin politic.

- "Nu am stabilit programul pentru 1 Decembrie. La receptie va spun clar ca nu merg", a precizat Tariceanu la Senat. Intrebat despre parada, Tariceanu a spus: "Nu am stabilit inca. O sa stabilesc. O sa ma vedeti undeva". El a respins posibilitatea ca miercuri sa abordeze subiectul referitor…

- O noua rectificare bugetara va avea loc in cel mult doua saptamani, a anuntat joi ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. El a precizat ca Administratia Prezidentiala nu a cerut mai multi bani, ceea ce inseamna ca ce s-a facut la prima rectificare a fost corect. "In noiembrie facem o noua…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici au fost delegati de premierul Viorica Dancila sa participe la consultarile de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis pe tema rectificarii bugetare. Inainte de a participa la aceasta intalnire, ministrul Tudorel…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca amanarea rectificarii bugetare va avea numeroase efecte negative in toate domeniile: sanatate, agricultura, nu se vor putea plati salariile, nu vor exista bani pentru combaterea pestei porcine, vom fi sanctionati pentru ca nu anumite lucrari…

- Guvernul are obligatia de a cere si nu de a astepta un aviz al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), a afirmat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Totodata, el a sustinut ca suspendarea sedintei CSAT nu are temei legal. "As vrea sa va spun si cateva elemente vizavi de ceea…

- Guvernul solicita desecretizarea sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de marti, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Din ce s-a discutat in cadrul CSAT pe bugetul fiecarei structuri membre a CSAT, opinia celor prezenti difera total fata de concluzia…

- Ministerul Finanțelor a publicat un nou proiect de rectificare bugetara, in condițiile in care primul proiect nu a primit avizul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) pana la acest moment, din cauza opoziției președintelui Klaus Iohannis. Noul proiect insa este foarte optimist: daca in cel anterior…