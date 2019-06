Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, ca nu vede niciun risc ca administratorii de pensii private din Pilonul II sa iasa din piata, in conditiile in care ”s-a inchis discutia” dupa ce

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți, la Frasin (Suceava), in prezența premierului Viorica Dancila, ca CEC va deschide agenții in ... The post Romanii din strainatate vor putea transfera bani in Romania fara comision, anunța Teodorovici/ Video appeared first on Renasterea banateana…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca se lucreaza la un pachet de masuri in ceea ce priveste restructurarea financiara atat pentru companiile de stat, cat si pentru cele private. Masurile ar putea fi facute publice in luna mai. „Restructurarea aceasta financiara este o masura pe care…

- "Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a propus Guvernului spre adoptare un memorandum pentru a construi doua spitale regionale la Craiova si Constanta din bugetul Ministerului Apararii Nationale de 2% din PIB. E un alt demers iresponsabil al guvernarii PSD-ALDE de atac la capacitatea de inzestrare…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat duminica, la Brasov, ca un proiect de modificare a OUG 114 2018 se va afla pe masa Guvernului saptamana viitoare, in ceea ce priveste sectorul bancar propunerea fiind una de substanta, cu calcule foarte bine fundamentate, bazate pe datele Bancii Centrale.Ordonanta…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in Romania nu e o problema de finantare in ceea ce priveste autostrazile, ci de capacitate a unor institutii publice de a duce acele lucruri la...

- „Candva o sa candidez. Candva o sa candidez, cu siguranta. Aveti ca marturie clara: candva o sa candidez si la prezidentialele din Romania. Nu ma intrebati si cand anume, pentru ca aceasta este surpriza. Stiu cum va fi. Problema nu este cum o sa fie, o sa fie sigur. N-am niciun fel de problema”, a declarat…

- Agentia de rating Standard & Poor's (S&P) va publica un raport final in cateva zile si va fi o concluzie foarte buna pentru Romania desi sa nu ai aproape un trimestru un buget aprobat iti creeaza probleme in piata externa, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, marti seara, la Antena…