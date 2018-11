Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii din UE ar trebui sa primeasca in cat mai scurt timp posibil Bulgaria si Romania in spatiul Schengen de libera circulatie, indeamna eurodeputatii din Comisia pentru libertati civile LIBE , potrivit unui comunicat dat publicitatii luni pe site ul Parlamentului European, scrie Agerpres.ro.Eurodeputatii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a participat marti la conferinta „O politica de coeziune inclusiva pentru o Uniune mai apropiata de cetateni”, acolo unde a prezentat un mesaj privind viitorul Romaniei in Uniunea Europeana. Liderul ALDE a avut insa un discurs asemanator cu cel pe care…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat marți, in discursul sau privind viitorul Uniunii rostit in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ca unitatea intre statele membre este esențiala pentru viitorul acestui proiect și ca in niciun caz nu se pot repune in discutie principiile fundamentale pe…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi, in plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, in cadrul careia va sustine o alocutiune privind viziunea Romaniei in legatura cu acest subiect.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat marti la postul public de televiziune ca este "obligatoriu si de bun simt" o reforma a aparatului bugetar in perioada urmatoare, pentru ca ne dorim cu totii o administratie eficienta. "Ne dorim cu toţii o administraţie şi…

- Marea Britanie nu poate sa fie doar in ''unele parti'' din piata unica dupa iesirea sa din Uniunea Europeana in 2019, a atras atentia miercuri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in ultimul sau discurs despre starea UE sustinut in plenul Parlamentului European de…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, susține, in continuare, ca nu era nevoie de așteptarea unui aviz din partea Cosiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) pentru adoptarea rectificarii bugetare de catre Guvern, invocand trei decizii ale Curții Constituționale.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca in urmatoarele zile sau saptamani Guvernul va veni cu o procedura privind amnistia fiscala, dar ca aceasta n-ar mai trebui denumita amnistie fiscala, ci altfel, cel mai apropiat sens fiind cel de restructurare financiara.