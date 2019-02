Teodorovici: O parte din activele financiare ale bancilor, precum titlurile de stat, ar putea sa nu fie taxate

Statul ar putea renunta la taxarea unor active financiare ale bancilor, precum titluri de stat sau finantarile pentru economie, a anuntat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a subliniat, totodata, ca isi doreste mult ca bancile sa fie parteneri reali in economie si sa-si tina profiturile in Romania.



"Masa activelor financiare va trebui sa fie dimensionata in sensul de a stimula bancile sa finanteze economia reala. Si repet inca o data nimeni nu doreste, eu nu doresc, ca ministrul de Finante, sa taxez vreo banca. Imi doresc foarte mult ca bancile sa fie cu…