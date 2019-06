Teodorovici: Nu mă interesează ... dar stau pe aproape "Care mai zeloși, mai muncitori, mai mintoși, care mai vocali, mai ceterași, care mai smecherași, mai tupeiști, mai isterici, care mai cinstiți, mai seriosi, care mai aroganți, mai oportuniști, mai mincinoși și mai caraghioși, care mai chiparoși și mai frumoși, care mai curaței, care cu obrazul gros și teșchereaua plina ochi, care mai barosanei și tare plini de ei, care cu jachete, care cu schelete prin dulapuri și ....tot așa. Este imaginea pestrița a opoziției politice de azi care, firesc de altfel, se zbate acum sa formeze o majoritate parlamentara și sa preia puterea. Foarte bine!… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Bugetul general consolidat a consemnat dupa primele patru luni din anul 2019 un deficit de 11,4 miliarde lei, echivalent cu 1,11% din PIB estimat pentru anul in curs. Acest rezultat este cu 70% mai slab fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand minusul finantelor publice in perioada similara…

- * Deficitul bugetului general consolidat a crescut de peste doua ori in luna aprilie 2019, ajungand la 11,4 miliarde de lei (1,1% din PIB), fata de 5,5 miliarde de lei (0,54% din PIB) cat s-a consemnat la finele lunii martie 2019, conform datelor operative de executie ale Ministerului Finantelor…

- Incompetenta, coruptia si politizarea din sistemul fiscal trebuie eliminate, iar pe partea de administrare fiscala este necesara o schimbare radicala, sustine ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Comisarul european Corina Crețu, candidat Pro Romania la europarlamentare, a transmis duminica, pe Facebook, ca ministrul PSD al Finanțelor, Eugen Teodorovici, minte atunci cand ii aduce acuzații.„Referitor la acuzațiile domnului Orlando Teodorovici aș dori sa fac urmatoarele precizari: la…

- "Sambata am fost la Iasi, orasul despre care Nicolae Iorga spunea in 1937 ca "este mai mult decat o ilustra capitala a Moldovei'. Am avut discutii foarte interesante si aplicate cu reprezentantii mediului de afaceri local care mi-au impartasit atat ideile, parerile si solutiile pe care le au pentru…

- Am convingerea ca toti cei care au inteles sa abordeze serios acest subiect in cadrul reuniunii ECOFIN, au avut aceleasi argumente economice, sociale si nu in ultimul rand, nationale, ca si mine. Toti cei care au participat la dezbaterile purtate pe marginea acestui subiect, au inteles care sunt…

- Europarlamentarul PNL Sigfried Muresan l-a acuzat, miercuri, pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ca apara paradisurile fiscale, facand referire la votul pe care miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeana l-au dat, marți, pe lista neagra revizuita a paradisurilor fiscale din afara blocului comunitar,…