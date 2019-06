Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a facut declarații cu privire la bugetul destinat plaților de pensii și salarii, dupa ce s-a speculat ca se vor face reduceri de personal pentru a diminua costurile. Ministrul Finanțelor a respins toate zvonurile și a explicat ca nicio masura de acest fel nu se impune a fi luata.

- Potrivit documentului, Teodorovici arata ca banii prevazuti pentru plata salariilor pentru trimestrul al IV-lea sunt insuficienti. Ministrul Finantelor reaminteste obligatia ordonatorilor principali de credite de a se incadra in cheltuielile aprobate prin buget, ceea ce ar insemna fie o restructurare…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca vineri va fi transmisa la Comisia Europeana cererea de finantare din fonduri europene a podului suspendat peste Dunare din zona Tulcea - Braila, potrivit agerpres.ro.Citește și: PSD iși joaca ultimele carți- Ce se va construi in Romania…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri ca in cursul acestei luni se va discuta in Guvern despre amnistia fiscala pentru persoane juridice. "Amnistia fiscala pentru persoanele juridice - a ramas ca discutam in Guvern in cursul lunii mai si o sa prezentam in mod public, cu doamna prim…

- Ministerul Finantelor propune majorarea cu 4 miliarde de euro a Programului - cadru de emisiuni de titluri de stat Medium Term Notes (MTN), de la 27 la 31 miliarde de euro, pentru acoperirea nevoilor de finantare de pe pietele externe pentru perioada 2019-2020, potrivit unui proiect de hotarare publicat…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, revine cu explicații dupa declarațiile facute sâmbata la finalul conferinței Ecofin despre pachetul de "masuri agresive" pe care îl propune împotriva migrației creierelor

- Eugen Teodorovici a propus, la dezbaterea de luni a motiunii simple la Camera Deputatilor, un pact politic de neagresiune pe „temele de importanta strategica ce tin de economia” Romaniei, iar pana la finalul lunii va modifica OUG...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri seara, la Digi 24, ca saptamana viitoare va fi semnata o schema de ajutor de stat pentru mediul privat ce vizeaza proiecte de cateva sute de milioane de lei.