- Președintele PSD, Viorica Dancila, premierul in exercițiu al Romaniei, a fost primit cu aplauze și flori in curtea Muzeului ”Ion Irimescu” din municipiul Falticeni. Dancila a fost insoțita de miniștrii de finanțe, Eugen Teodorovici, de interne, Mihai Fifor și de cel al transporturilor, Razvan Cuc dar…

- Reprezentanții Ministerului Educației s-au intalnit, luni, la București, cu cei ai elevilor, dascalilor și ai parinților, in sedinta Comisiei de Dialog Social, la care au luat parte și delegați din partea patronatelor din turism. Toți au spus ca nu doresc prelungirea vacanței cu o saptamana, varianta…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a anuntat, vineri, la Vaslui, ca va merge in tandem cu un premier, la alegerile prezidentiale. Numele lui Eugen Teodorovici a fost vehiculat ca posibila propunere de premier. "Am in vedere mai multe persoane, am in vedere o persoana care s-ar descurca foarte bine si…

- Deputatul Mihai Weber a discutat cu premierul Viorica Dancila pentru organizarea unei ședințe de guvern la Gorj. Evenimentul ar putea avea loc inaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie. Liderul PSD Gorj spune ca, in saptamana viitoare, este așteptat la Gorj ministrul Agriculturii.…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, se intalneste azi cu Comitetul Executiv Judetean din Braila, Galati si Tulcea, in trei intalniri separate. Alaturi de premier participa presedintele executiv al PSD Eugen Teodorovici si secretarul general al PSD Mihai Fifor.

- CEx al PSD se va reuni, miercuri, la Vila Lac 1, de la ora 18.00, in prima ședința dupa Congresul la care a fost aleasa președinte al partidului pe Viorica Dancila. Surse din formațiune au declarat, pentru MEDIAFAX ca o tema ar putea fi convocarea Congresului pentru desemnarea prezidențiabilului.Sursele…

- Eugen Teodorovici, actualul ministrul de Finanțe, a declarat în trecut ca nu exclude ca într-o zi sa candideze la prezidențiale. Astazi, miercuri – 12 iunie, în cadrul unui eveniment organizat de DC News, la care au participat, printre alții, premierul Viorica Dancila și câțiva…

- Partidele au fost chemate, miercuri, la consultari cu președintele Klaus Iohannis, cel care le-a cerut semnarea unui Pact politic prin care sa se angajeze in vederea contiuarii parcursului european al Romaniei, dar și pentru a pune in aplicare rezultatul referendumului din 26 mai.Citește și: SCANTEI…