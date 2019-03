Teodorovici: "Noul" Robor se va aplica doar creditelor noi Noua formula de calcul pentru indicele Robor nu va fi aplicata automat creditelor aflate in derulare, iar persoanele cu imprumuturi deja contractate va trebui sa se refinanțeze pe piața bancara pentru a inlocui in contractele de credit vechiul indice Robor cu indicele nou, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, la o conferința a DC News. Ideea a fost sugerata chiar de comunitatea bancara pentru ca, aplicata și stocului vechi de credite, ar fi dus la necesitatea revizuirii a tuturor contractelor in lei ancorate la ROBOR. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

