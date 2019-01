Teodorovici: Noul preşedinte al ANAF nu are experienţă de sistem…

"Am auzit foarte multe remarci vis a vis de experienta doamnei Triculescu. Este adevarat ca dansa nu are experienta de sistem.Tocmai acesta poate fi un lucru pozitiv. Acel element care sa determine noul sef al ANAF-ului sa faca acele reforme. Pana acum, marea parte a conducerii ANAF-ului a venit din sistem. Este adevarat, cu unii am lucrat foarte bine, cu altii mai putin bine, cu altii deloc, dar, nefiind legat intr-un fel sau altul de sistem, neapartinand unei grupari sau alteia, atunci dorinta de a reforma poate fi si mai puternica. Si cu un sprijin puternic din partea ministrului de Finante,…