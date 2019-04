Stiri pe aceeasi tema

- "Diferenta intre ce rezulta in urma acestui nou indice de referinta, calculat pe baza tranzactiilor interbancare, este sub ceea ce este astazi ROBOR. Avem astazi cred ca 2,60, ROBOR la cotatii este undeva la peste 3,2, deci este clar o scadere. Este o aplicare a acestei noi formule pentru…

- Guvernul a acuzat in nenumarate randuri ca din cauza ROBOR si a modului in care este calculat romanii platesc rate mari la creditele in lei si a promis ca va gasi o varianta prin care sa le faca viata mai usoara celor care au contractat imprumuturi in moneda nationala. Asadar, a luat decizia…

- Marti, euro a urcat la 4,6670 lei. Miercuri, euro a atins pragul de 4,6722 lei. Acest nivel depaseste precedentul record, de 4,6695 lei, stabilit in 21 iunie 2018, potrivit News.ro. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,0772…