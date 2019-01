Stiri pe aceeasi tema

- Programul "Prima casa" va continua, pentru ca a fost util în economie, dar se doreste a fi un program social clar, a declarat duminica, la un post tv, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Programul "Prima casa" va continua, pentru ca a fost util in economie, dar se doreste a fi un program social clar, a precizat ministrul Finantelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, duminica, 6 ianuarie, la un post de televiziune. "Noi vom bugeta pentru anul viitor in continuare programul "Prima casa"…

- Scaderea cotei generale de TVA de la 19% la 18%, prevazuta sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019 in Programul de Guvernare, nu va mai avea loc. Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a argumentat dupa ședința de Guvern de vineri seara ca la nivelul instituției pe care o conduce a fost facuta o…

- 'Proiectul legii bugetului de stat este aproape gata. Urmeaza joi sa mai avem o ultima discutie pe proiectul privind finantarea autoritatilor locale si proiectul de dezvoltare locala. De asemenea, mai trebuie aprobate niste memorandumuri in Guvern si sper sa se inteleaga colegii din Guvern, de la…

- "Vom vedea exact asta la nivel de Guvern, in urmatoarele zile vom anunta. Decizia se va lua in urmatoarele zile si o vom anunta. E posibil sa luam o hotarare de guvern chiar saptamana viitoare", a declarat Eugen Teodorovici intr-o emisiune la Antena 3. In ceea ce priveste aplicarea acestei…

- Inghetarea salariilor, anul viitor, si aplicarea Legii salarizarii in 2020, in loc de 2022 sunt in contradictie, intrucat aceasta devansare ar presupune o crestere salariala de 50%, in 2019 si 2020, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Bogdan Hossu, presedintele Confederatiei Nationale Sindicale (CNS)…

- Pretul carburantilor ar putea fi plafonat anul viitor, a anuntat ministrul Eugen Teodorovici. Finantele cauta acum, impreuna cu cei de la Consiliul Concurentei, o solutie pentru ca soferii sa nu mai fie afectati de cresterile constante de pret. Guvernul intentioneaza sa elimine supraacciza pe carburanti…