Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi, la Bistrita, ca isi doreste ca prin amnistie fiscala, redenumita restructurare financiara, Guvernul sa dea o sansa in principal companiilor pu...

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, ca Guvernul a decis ca taxa pentru banci sa fie modificata fara acordul Bancii Centrale Europene (BCE), deoarece exista acordul Bancii Naționale a Romaniei (BNR).„S-a decis in Guvern sa fie adoptata fara avizul acestei instituții,…

- Amnistie fiscala cu dedicatie! Pentru cine? Companiile private nu au cerut-o si nici nu o considera necesara. Mai mult, acestea sunt de parere ca o amnistie fiscala, in special una anuntata cu surle si trambire, va instiga mai multi contribuabili sa nu...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca Guvernul pregateste pentru martie un pachet adresat mediului privat, care ar cuprinde si o amnistie fiscala. Eugen Teodorovici nu a oferit detalii despre amnistia fiscala pe care Executivul o pregateste, dar ideea este prevazuta in programul de guvernare…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat vineri seara, la Digi 24, ca Guvernul este deschis la orice propunere legata de Ordonanta 114, daca aduce un plus romanilor, dar nu trebuie sa se plece din start cu ideea ca trebuie modificata.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, vineri, la prezentarea bugetului pe 2019, adoptat in sedinta de Guvern, ca ANAF trebuie sa imbunatațeasca modul in care colecteaza, si sa majoreze cu 6 miliarde de lei suma colectata fața de anul trecut, pentru a ajunge la 28% din PIB. Ministrul…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca a dat dispozitie ca MFP sa nu se imprumute in piata, el subliniind ca are toate sumele necesare in Trezorerie pentru finantare pe minimum sase luni. "Apropo de împrumut, ieri eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm…