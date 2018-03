Teodorovici ne anunta ca site-ul ANAF functioneaza: Prezint scuzele mele catre toti contribuabilii Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a cerut scuze celor care au avut de suferit din cauza nefunctionarii site-ului ANAF din ultimele zile.



El a subliniat ca in momentul de fata site-ul este functional, precizand ca in curand se va realiza un contract de mentenanta.



"Este o situatie pe care o stim cu totii. De ani de zile, din pacate, in zona de Fisc toata infrastructura IT este invechita. Astazi s-a dat drumul la zona de site. S-a lucrat zi si noapte pentru a se gasi o solutie. Vom avea un contract de mentenanta pentru a asigura si pe viitor, pentru ca astazi nu exista… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Este o situatie pe care o stim cu totii. De ani de zile, din pacate, in zona de Fisc toata infrastructura IT este invechita. Astazi s-a dat drumul la zona de site. S-a lucrat zi si noapte pentru a se gasi o solutie", a spus Teodorovici.Ministrul a subliniat ca va fi incheiat un contract…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anunta o noua ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, dupa modificarile ce vizau angajatii din domeniul IT si activitati independente, dar si contractele part-time.

- Site-ul Fiscului este inaccesibil de aproape o saptamana. Marți, pe prima pagina a site-ului era afisat un mesaj care arata ca se fac lucrari de mentenanta. Aceasta este informația oficiala. In realitate nu este vorba de mentenanța ci de defecțiune. Doar așa se explica faptul ca ANAF nu a dat niciun…

- ”Site-ul ANAF pe care il utilizau de obicei zeci de mii de persoane zilnic este de mai multe zile in mentenanța. Situația este absurda in condițiile in care instituția a avut un credit de 91 de milioane de dolari de la Banca Mondiala, bani ce erau destinați reformarii sistemului IT din ANAF și transformarii…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca 2018 va fi un an al investitiilor, stabilitatii si predictibilitatii, fara schimbari majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Anul acesta si anii…

- Sistemul IT al Fiscului este invechit si acest fapt are un impact material pe eficienta colectarii taxelor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa. "Intelegem ca exista un program care a fost semnat cu Banca Mondiala si care este…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana (UE) din punct de vedere al educatiei financiare, potrivit unui studiu realizat acum doi ani de Banca Mondiala. Mai multi economisti au atras atentia ca este nevoie de un proiect la nivel national pentru a rezolva aceasta problema.Teodorovici…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere. Acestea vor fi emise in a doua parte a anului si vor cuprinde toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani. Totodata, Teodorovici a subliniat ca ministerul pe…

- Liviu Dragnea reactioneaza la informatia lansata de Romania TV, cu privire la o posibila vizita a liderului PSD in SUA, alaturi de ministrul Eugen Teodorovici, prin medierea lui Vasile Dincu.Intrebat despre aceasta posibila vizita, marti, la Parlament, Dragnea raspuns: "Cine a zis asta?" Dupa…

- Guvernul face in continuare eforturi pentru a clarifica și stabiliza situația romanilor stabiliți in Marea Britanie. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, l-a primit, miercuri, la București, pe ministrul britanic pentru Brexit, David Davis....

- Vorbind despre recuperarea prejudiciilor, ministrul de Finante a dat exemplul unui drum facut de o firma care a castigat o licitatie savarsind ilegalitati. „Poate suma stabilita ca prejudiciu nu e valoarea contractului, ci doar o parte”, a spus Eugen Teodorovici, potrivit Adevarul. Prezent marti…

- Recuperarea prejudiciului de catre ANAF dupa sentințele definitive din justiție se face cu greutate din cauza unor probleme legislative. Acestea pot fi reglementate prin colaborarea instituțiilor implicate.

- Banca Mondiala transmite un mesaj foarte clar catre Romania, dupa ce autoritațile de la București au incercat sa contracteze un credit de 90 de milioane de dolari oferit pentru digitalizarea și reststructurarea Fiscului. Pentru ca la București nu s-au intreprins acțiuni concrete pentru acest proiect,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat duminica seara ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009, iar actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca acea expresie „formularele online se depun la etajul 2” nu era o gluma, ci era chiar o realitate.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Antena 3, ca pilonul II de pensii nu se nationalizeaza si nu se desfiinteaza. "Este o optiune pentru fiecare contribuabil, e normal sa fie asa. Optiunea inseamna sa ramai la pilonul I si sa renunti la contributiile la pilonul II", a spus…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca sunt sustenabile maririle salariale recente. ''Tot ce este promisiune in planul de guvernare, tot ce vedeti acolo ca masura, tot ce vedeti ca a trecut prin Guvern sau Parlament…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a sustinut, marti, ca formularele pentru directionarea a 2% din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG-uri, cat si de si angajatori. Intrebat care este solutia in privinta directionarii a 2% din impozitul pe venit catre ONG-uri, Teodorovici…

- Intreprinderea Municipala „Apa-Canal" Ungheni a cumparat, in ultimii doi ani, sulfat de aluminiu - o substanța folosita la tratarea apei pentru a o face potabila - de la o firma apropiata directorului furnizorului de apa. Acest fapt a fost descoperit de catre Curtea de Conturi (CC) in cadrul unui control…

- Apropiat de multa vreme de oameni de afaceri sarbi, fugarul Sebastian Ghita reuseste sa faca afaceri chiar si cand este in exil. Culmea este ca face aceste tranzactii chiar cu statul in care se ascunde de ceva vreme. Mai exact, cu Ministerul de Finante de la Belgrad, dupa cum scrie presa sarba.

- Apropiat de multa vreme de oameni de afaceri sarbi, fugarul Sebastian Ghita reuseste sa faca afaceri chiar si cand este in exil. Culmea este ca face aceste tranzactii chiar cu statul in care se ascunde de ceva vreme. Mai exact, cu Ministerul de Finante de la Belgrad.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor derapaje.

- Fiscul risipeste anual peste 2,2 milioane de lei numai pe plicuri pe care le trimite gresit. Datele reies dintr-un raport al Curtii de Conturi care arata ca peste patru milioane de plicuri trimise de ANAF firmelor, institutiilor si populatiei au fost returnate pentru a fi distruse. Plicurile nu ajung…

- Un nou Centru de transfuzii sanguine ar urma sa fie construit in Bucuresti Ministerul Sanatatii intentioneaza sa construiasca un nou Centru de transfuzii sanguine în Bucuresti, a anuntat luni, 19 februarie, ministrul Sorina Pintea, la o conferinta pe teme medicale. Ea a precizat ca Primaria…

- „Va dau un exemplu așa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul știți ca trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la 10 milioane de euro. Un total nejustificat. Adica putem sa aplicam aici clar o masura care sa…

- Aproximativ 10% dintre angajații din educație nu și-au primit salariile, miercuri, deși banii au fost virați catre inspectoratele școlare din 30 ianuarie cu drept de utilizare din 1 februarie. Situația trebuie rezolvata joi sau cel mai tarziu vineri, daca nu vor aparea probleme punctuale privind intocmirea…

- Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu si-a schimbat punctul de vedere exprimat anul trecut, privind impozitarea Bisericii, si vrea sa discute informal cu Patriarhul pe aceata tema. ”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul ”intr-unul foarte simplu”. „Atunci…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici.

- Ministrul de Finante in Guvernul Dancila, Eugen Teodorovici, spune ca sunt prea multi bugetari fata de nevoile reale ale Romaniei si ca sunt mai multi cei care "controleaza" decat cei care muncesc. "Raportat la nevoile si marimea tarii noastre, este intr-adevar un numar mult prea mare (de…

- Consolidarea fiscala a gru­purilor de companii romanesti le-ar da acestora sansa sa poata concura cu grupurile straine, in contextul in care grupurile autohotone sunt 5.000 la numar, iar cele straine 68.000, spun reprezentantii Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR). Prima initiativa…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a vorbit astazi, la Parlament, despre o posibila colaborare cu fostul ministru, Ionut Misa. Teodorovici le-a marturisit jurnalistilor ca i-a propus acestuia o colaborare, insa nu a discutat cu el despre vreo functie anume, acest lucru urmand a fi stabilit…

- Ministerul de Finante, Eugen Teodorovici, a afirmat ca în luna februarie se va definitiva noul mecanism privind Formularul 600, urmând ca acesta sa fie dezvbatut publici si sa se adauga completari sau modificari daca este nevoie.

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…

- „Cel mai optimist (termen de aplicare - n. r.) e de maine, cel mai pesimist e cand spune programul de guvernare. Nu stiu daca va fi o discutie rapida pe aceasta lege complexa in acest semestru. De abia intra in Parlament. E clar ca discutiile nu se vor finaliza in prima parte a acestui an”, a declarat…

- „Saptamana aceasta o sa-i prezint doamnei prim ministru soluția pe care Ministerul de Finanțe o are astazi in lucru. Este o soluție mai buna, mai utila și mai rapida in aplicare. Sunt adeptul lucrurilor simple. Cred ca va fi discutata joi, in ședința de guvern. Dupa aceea se va anunța și se va aplica…

- „Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante, am avut un imprumut de doua miliarde de euro, ceea ce arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania, fata…

- Cele mai mari 9 companii de taximetrie din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante.

- F. T. Senatorul PSD Robert Cazanciuc, citat de catre Agerpres, atenționeaza asupra faptului ca, deși finalizarea lucrarilor la Palatul de Justiție din Ploiești ar fi trebuit sa se termine inca din luna iulie a anului trecut, acest lucru nu s-a intamplat nici in ziua de azi . “In anul 2013 au fost reluate…

- „Am avut o discuție cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri și i-am propus o formula de a lucru in echipa. Este omul care are experiența in Ministerul de Finanțe, are 20 de ani de munca in minister. Cunoaște sistemul foarte bine. Chiar daca au fost discuții, suntem oameni și putem trece peste…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Carmen Dan, ministrul propus pentru Afaceri Interne (MAI), a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru" si 9 "impotriva".Citeste si: Iohannis, PRESAT sa ia o decizie privind Guvernul: Dragnea si Tariceanu, scrisoare de ULTIM MOMENT…

- In Comitetul Executiv al PSD s-a definitivat lista miniștrilor care vor face parte din Cabinetul Dancila. Printre mutarile de ultima ora se numara Ana Birchall, care devine vicepremier pentru implementarea fondurilor europene, iar la capitolul reveniri ii notam pe Rovana Plumb și Eugen Teodorovici.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, in urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului. 'Acest…

- Prezent astazi la Targu-Jiu, unde a participat la o dezbatere regionala privind proiectele si programele lansate de Ministerul Educatiei, ministrul Liviu Pop a incercat sa lamureasca problema sporului de calculator. Acesta a precizat ca acordarea sau nu a sporului de condiții vatamatoare personalului…

- Ministrul Sanatatii a semnat marti, 9 ianuarie, contractele pentru achizitia a 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) cu care vor fi dotate mai multe spitale judetene de urgenta si din Bucuresti. De asemenea, Ministerul a achizitionat si 21 de sisteme informatice…

- Retailerul grec de jucarii Jumbo, prezent pe piata romaneasca din 2013 prin opt magazine in cele mai mari orase ale tarii, deschide un magazin de jucarii in West Park Retail din cartierul Militari din Capitala, potrivit unui anunt de pe platforma de recrutare ejobs. „Deschidem un nou magazin…