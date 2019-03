Stiri pe aceeasi tema

- Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene și Pierre Moscovici, comisarul insarcinat cu Afaceri economice și financiare, impozitare și vama l-au avertizat pe ministrul Teodorovici, intr-o scrisoare transmisa cu doua zile in urma, despre necesitatea modificarii OUG 114/2018. Scrisoarea,…

- Banii privind taxa auto vor fi rambursati cel tarziu pana in luna iunie a acestui an, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Cu sau fără somaţia Comisiei Europene, noi am prevăzut, în Ordonanţa 114 dacă nu mă înşel, un termen până…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a subliniat, duminica seara, ca piața trebuie sa urmareasca dialogul dintre Ministerul Finanțelor Publice (MFP) și Banca Naționala a Romaniei (BNR), nu afirmațiile altor persoane cu funcții publice, potrivit Mediafax.„Am avut o discuție saptamana…

- De 14 ori e menționata Ordonanța 114/2018 în cele circa 60 de pagini ale Raportului privind inflația, publicat luni de Banca Centrala. ”Eficiența și flexibilitatea politicii monetare ar putea fi afectate de prevederile OUG nr. 114/2018 prin maniera de stabilire a taxei pe activele bancilor”,…

- "Nu e intentia de a taxa bancile, ci de a le descuraja de a avea un nivel de dobanda ridicat. Nu am prevazut niciun leu ca urmare a acestei masuri in bugetul pe anul viitor. Ne dorim sa fie cat mai jos acest ROBOR ca sa nu taxam activele bancilor", a declarat ministrul Finantalor, Eugen Teodorivici,…

- Comisia de Dialog Social (de la Ministerul Finanțelor Publice) discuta, miercuri, la ora transmiterii știrii, Ordonanța de Urgența (OUG) prin care Guvernul dorește sa introduca mai multe majorari de taxe, inclusiv „taxa pe lacomie” pentru banci.Mai exact, CDS urmeaza sa-și dea avizul pentru…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, in consultare publica, proiectul de Ordonanța de Urgența care introduce mai multe masuri ce urmeaza a fi aplicate de anul viitor. O parte dintre cestea au fost anunțate de ministrul Finantelor publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa.Vezi…

