Ministerul Finantelor a cerut fiecarui minister si agentiilor din subordine o situatie privind atributiile stabilite si cheltuielile avute in vedere pentru a putea urmari ce se poate elimina ca si cheltuiala publica, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la finalul dezbaterii motiunii in Parlament.



